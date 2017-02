Sončna pomlad v mobilnih hišicah

Pomlad že trka na vrata in preostanek februarskih dni je idealen čas za načrtovanje spomladanskih počitnic iz dveh razlogov. Tople dni, sončno vreme in cvetoča drevesa bomo lažje dočakali, če si na koledarju označimo datum oddiha, seveda pa so v tem času prijaznejše tudi cene. In kje je pomlad lepša kot nekje ob vodi?

Da se boš lažje odločil, kje bi se nastavljal soncu na spomladanski vikend ali pa med prvomajskimi počitnicami, smo zate pripravili izbor destinacij s prikupnimi mobilnimi hiškami, ki stojijo ob morju ali jezeru.

#1 Gardsko jezero, Italija

Verjetno ni potrebno posebej razlagati, zakaj bi to destinacijo kot idealne počitnice izbrali skoraj vsi otroci sveta. Bližina zabaviščnega parka Gardaland zagotovo ni naključje in tudi če sami niste ljubitelji vratolomnih vlakcev smrti, boste lahko tu uživali v lepi naravi in bližnjih italijanskih mestih, polnih romantike. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na bližnji safari in vodni park, kjer se bo zabavala vsa družina.

#2 Šibenik, Hrvaška

Kristalno čista voda, šumenje valov, vonj po soli… Je treba še kaj dodati? Včasih potrebuješ le pogled na morje, da je življenje popolno in zakaj si ne bi polepšal vsaj kakšnega spomladanskega vikenda ter si napolnil baterije za nove izzive?

#3 Blatno jezero, Madžarska

Ni morje, je pa eno najlepših jezer v naši okolici. Dobre tri ure oddaljena idilična madžarska pokrajina je poleti polna turistov z vsega sveta, spomladanski termin pa tam omogoča veliko več miru in zasebnosti. Zakaj ne bi letos torej poskusil nekaj novega?

#4 Paklenica, Hrvaška

Obmorska klasika, ki velja skoraj za simbol počitnikovanja na Hrvaškem, verjetno nikoli ne bo šla iz mode. Mobilne hišice, skrite med borovci, ki že desetletja kljubujejo soncu in občasnim vetrovom, so zagotovo več kot prijeten dom za nekaj dni ali celo tednov.

#5 Poreč, Hrvaška

Tudi, če si ne morete odtrgati časa, da bi se odpravili kam dlje, vas bo uro in pol stran od naše prestolnice čakal idealen dopust. Destinacija je idealna predvsem za tiste, ki težko zbežite pred vsakodnevno pošiljko stresa, saj boste tu zares lahko spočili svoje misli, nedvomno pa bodo uživali tudi vaši otroci.

